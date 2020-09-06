Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı! AEK'dan Livaja'ya...

Bu gizli görüşme AEK yönetimini çılgına çevirdi. Yunan kulübüyle sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, Livaja'nın serbest bir şekilde transfer görüşmesi yapmasına sebep oldu. Öte yandan AEK'nın yeni kontrat önerisine yanıt vermeyen Livaja'nın yaptığı bu hareket ona pahalıya patlayabilir.