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Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı! AEK'dan Livaja'ya...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce Hırvat golcü Marko Livaja'ya kanca atmıştı. Yunan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde İstanbul devinin oyuncu için 2 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğunu okuyucularıyla paylaşırken, gelen son bilgiler Livaja'nın, AEK'daki geleceğine dair büyük soru işaretleri yarattı. İşte o gelişme... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
6 Eylül 2020 Pazar 18:57
Güncelleme: 06.09.2020 19:05
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Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek adına transferi için görüşmelerde bulunduğu ve resmi teklifini yaptığı bilinen Marko Livaja'ya, AEK'dan şoke eden bir yaptırım geliyor.
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Sport24.gr'de konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;
"Marko Livaja, Fenerbahçe ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Türk takımı Livaja'ya 2 milyon euroluk teklifini iletti.
Bu gizli görüşme AEK yönetimini çılgına çevirdi. Yunan kulübüyle sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, Livaja'nın serbest bir şekilde transfer görüşmesi yapmasına sebep oldu. Öte yandan AEK'nın yeni kontrat önerisine yanıt vermeyen Livaja'nın yaptığı bu hareket ona pahalıya patlayabilir.
AEK yönetimi ikili oynamayı sevmiyor. Daha önce de sevilen oyuncularıyla bu şekilde yollarını ayırmıştı ve bu tip görüşmeleri affedecek gibi durmuyor.