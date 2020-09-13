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Şimdi sıra ’de

şampiyonu , geçtiğimiz sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 00:15 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Şimdi sıra Başakşehir’de
şampiyonu , geçtiğimiz sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katmıştı. 2. 'dan Sosa, Novak, 3. 'tan Caner, Gökhan, 4. 'tan Mert Hakan'ı transfer eden sarı-lacivertliler, 5. 'dan da teknik direktör Erol Bulut'la anlaşmıştı. Uzun süredir hedefindeki isimlerden biri olan Visca için tüm şartları zorlayan Kanarya, son şampiyon 'den de bir takviye yapmayı hedefliyor.