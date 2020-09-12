Zor ama güzel

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maçta önce zor bir deplasman olduğunu söyledim. Rize'de büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. Bugün bunun bir örneğini gördük. İyi bir takım kurmuşlar, tebrik ediyorum. Önemli olan galibiyetle başlamaktı, oyuncuları tebrik ediyorum. Oyun ortadaydı. Penaltıdan sonra oyun değişti. Golü atamadığınız zaman golü yiyorsunuz. Oyuncularımın iki kat enerji vermesi gerekiyordu, bunu yaptılar. Teşekkür ediyorum. Yenilgiden dönmek kolay değil, iki kat enerji sarfedip maçı çeviren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

SOSA BİZİ RAHATLATTI

Kanarya'nın hocası Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Kanatlardan rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda defansın arkasına atılan bir top var, sonra kornerden gelen bir top var. Rakibin 2-3 pozisyonu var, zaten birini de değerlendirdiler. Transferlerin hepsini ilk 11'de değerlendiremedik. Sosa'nın 45 dakika oynama şansı yoktu, o yüzden 15 dakika kala oyuna aldık. Girince bizi rahatlattı. Valencia iyiye gidiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar gelişecek. Lig bu sezon zor geçecek. Tam tekmil olduğumuzda sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak, ondan emin olun"