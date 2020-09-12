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Haberler Fenerbahçe Zor ama güzel

Zor ama güzel

“Sezonun ilk maçları hep zordur. kaçırdık, geriye düştük ama maçı bırakmadık. İki kat sarf ederek maçı çeviren oyuncularımı kutlarım”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:39 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Zor ama güzel

Teknik Direktörü , "Maçta önce zor bir deplasman olduğunu söyledim. 'de büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. Bugün bunun bir örneğini gördük. İyi bir takım kurmuşlar, tebrik ediyorum. Önemli olan galibiyetle başlamaktı, oyuncuları tebrik ediyorum. Oyun ortadaydı. Penaltıdan sonra oyun değişti. Golü atamadığınız zaman golü yiyorsunuz. Oyuncularımın iki kat vermesi gerekiyordu, bunu yaptılar. Teşekkür ediyorum. Yenilgiden dönmek kolay değil, iki kat enerji sarfedip maçı çeviren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

SOSA BİZİ RAHATLATTI
Kanarya'nın hocası Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Kanatlardan rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda defansın arkasına atılan bir top var, sonra kornerden gelen bir top var. Rakibin 2-3 pozisyonu var, zaten birini de değerlendirdiler. hepsini ilk 11'de değerlendiremedik. Sosa'nın 45 dakika oynama şansı yoktu, o yüzden 15 dakika kala oyuna aldık. Girince bizi rahatlattı. iyiye gidiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar gelişecek. Lig bu sezon zor geçecek. Tam tekmil olduğumuzda sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak, ondan emin olun"