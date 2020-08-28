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28 Ağustos 2020, Cuma
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Efsane olacağım

Efsane olacağım

'nin yeni transferi Lemos, "Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına adımı yazdırmak istiyorum." dedi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mauricio Lemos, dün basının karşısına çıktı. 'ndaki kampta konuşan Uruguaylı futbolcu, "'nin en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum. 'nin çok büyük bir taraftar kitlesi var. Benim için yapılan güzel karşılama için teşekkür ediyorum" dedi. 24 yaşındaki stoper, sözlerine şöyle devam etti: "Kulübü çok iyi tanıyorum. Türk futbolunu ailemle birlikte çocukluğumdan beri takip ediyorum. Buraya gelmeden ile konuştum. Kendisi bir efsane. Benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi. Burası çok büyük takım. Sahada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynamak için her şeyden biraz olmalı. Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına adımı yazdırmak istiyorum."

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Kendini hazır hissettiğini de vurgulayan Lemos, "İnsanın kendisinden bahsetmesi çok zordur. Teknik bir stoperim, agresifim ve topla çıkmayı çok severim. Bu kulüp her zaman kupalar kazanmalıdır. Ben de elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" dedi.

  1. 28.8.2020
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