Fenerbahçe'ye Higuain müjdesi! Sözleşmesi...

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bonservis bedeli ödemeden birçok transfere imza atan ve Vedat Muriqi'yi de satmak üzere olan Fenerbahçe, golcü arayışına girdi.

Gündemine birçok isim gelen ve son olarakta Gonzalo Higuain'i gündemine alan Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı haberde; "Juventus, Higuain ve Khedira'nın sözleşmelerini feshetmeye karar verdi. Böylelikle Pirlo projesinden çıktılar" ifadelerini kullandı.