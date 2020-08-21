Fenerbahçe'ye Higuain müjdesi! Sözleşmesi...
Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı birçok yıldız futbolcu ile anılıyordu. Son günlerde ise, Gonzalo Higuain ismi gündeme gelmişti. Sarı lacivertlilere müjdeli haber İtalya'dan geldi. Juventus, Gonzalo Higuain ve Sami Khedira ile sözleşmeyi feshetme kararı aldı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bonservis bedeli ödemeden birçok transfere imza atan ve Vedat Muriqi'yi de satmak üzere olan Fenerbahçe, golcü arayışına girdi.
Gündemine birçok isim gelen ve son olarakta Gonzalo Higuain'i gündemine alan Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı haberde; "Juventus, Higuain ve Khedira'nın sözleşmelerini feshetmeye karar verdi. Böylelikle Pirlo projesinden çıktılar" ifadelerini kullandı.
- 22.08.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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