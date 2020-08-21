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21 Ağustos 2020, Cuma
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'ye Higuain müjdesi! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'ye Higuain müjdesi! Sözleşmesi...

Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren 'nin adı birçok yıldız futbolcu ile anılıyordu. Son günlerde ise, Gonzalo Higuain ismi gündeme gelmişti. Sarı lacivertlilere müjdeli haber 'dan geldi. , Gonzalo Higuain ve Sami Khedira ile sözleşmeyi feshetme kararı aldı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bonservis bedeli ödemeden birçok transfere imza atan ve Vedat Muriqi'yi de satmak üzere olan Fenerbahçe, golcü arayışına girdi.

Gündemine birçok isim gelen ve son olarakta 'i gündemine alan Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı haberde; ", Higuain ve Khedira'nın sözleşmelerini feshetmeye karar verdi. Böylelikle Pirlo projesinden çıktılar" ifadelerini kullandı.

  1. 22.08.2020
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