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31 Temmuz 2020, Cuma
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Falette kalıyor!

Falette kalıyor!

Ocak ayında 'tan kiralanan , 'de yola devam edecek gibi görünüyor.

Ocak ayında 'tan kiralanan , 'de yola devam edecek gibi görünüyor. İddia, Eurocalciomercato'ya ait... Habere göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı-lacivertli takımda kalacak. Yönetimin, Frankfurt kurmaylarıyla kısa sürede görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
  1. 31.7.2020
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