Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Vertonghen müjdesi! Serbest kaldı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sosyal medya hesabı üzerinden, İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldığını duyurdu.
Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen, İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldı.
Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.
Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Vertonghen müjdesi! Serbest kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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