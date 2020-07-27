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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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ve 'ye Vertonghen müjdesi! Serbest kaldı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Vertonghen müjdesi! Serbest kaldı

ve 'ın gündemindeki Belçikalı stoper hesabı üzerinden, İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldığını duyurdu.

Transferde adı ve 'la da anılan Belçikalı futbolcu , İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldı.

Kariyerini 2012 yılından bu yana takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını hesabından duyurdu.

Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.

Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.

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  1. 27.07.2020
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