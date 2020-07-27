Lille Burak Yılmaz'ın yanına Alfredo Morelos'u alıyor
Golcü arayışında olan Lille, Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. Fransız ekibi milli futbolcunun yanına bir ismi daha alıyor. İşte o yıldız ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, hafta içinde Fransa'ya giderek yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, transferde hız kesmiyor. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre ofansif gücünü artırmak isteyen Lille, Glasgow Ranegrs forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile de anlaştı.
İskoç ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü, bu sezon çıktığı 36 maçta 18 gol kaydetti.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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