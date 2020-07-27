Lille Burak Yılmaz'ın yanına Alfredo Morelos'u alıyor

Fransız ekibi Lille ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, yeni sezonda Ligue 1'de mücadele edecek. Milli golcünün transferine ilişkin hocası Galtier'den bir açıklama daha gelirken, Fransız basını da yeni gelişmeleri duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)