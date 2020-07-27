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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz'ın yanına Kolombiyalı golcü!

Lille 'ın yanına 'u alıyor

Lille Burak Yılmaz'ın yanına Alfredo Morelos'u alıyor

Golcü arayışında olan Lille, 'tan 'ı kadrosuna katmıştı. Fransız ekibi milli futbolcunun yanına bir ismi daha alıyor. İşte o yıldız ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, forması giyen tecrübeli golcü 'la anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, hafta içinde Fransa'ya giderek yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, transferde hız kesmiyor. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre ofansif gücünü artırmak isteyen Lille, Glasgow Ranegrs forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı golcü ile de anlaştı.

İskoç ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü, bu sezon çıktığı 36 maçta 18 gol kaydetti.


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  1. 27.07.2020
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