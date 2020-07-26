Fransız basını yeni gelişmeyi duyurdu! "Burak Yılmaz Türkiye'de..."
Fransız ekibi Lille ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, yeni sezonda Ligue 1'de mücadele edecek. Milli golcünün transferine ilişkin hocası Galtier'den bir açıklama daha gelirken, Fransız basını da yeni gelişmeleri duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'a veda eden Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille oldu. Milli golcü, Lille'le 2 yıllık anlaşma sağladı. Transferi, takımın teknik direktörü Christophe Galtier de doğrulamıştı. Tecrübeli hocadan bir açıklama daha geldi. Club Brugge ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuşan Galtier, "Burak'a cumaya kadar ülkedeki işlerini halletmesi için izin verdim" dedi.
Tecrübeli golcünün gelecek hafta Fransa'da olması beklenirken, Fransız basınından L'Equipe, yıldız ismin Türkiye'de sağlık kontrolünden geçtiği bilgisini de paylaştı.
KULÜPTE VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Öte yandan daha önce Renato Sanches, Jonathan Ikone ve Jonathan Bama'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Lille'de bir vakaya daha rastlandı. Fransız basınındaki haberlere göre bu isim geçtiğimiz günlerde kulüple profesyonel sözleşme yapan 18 yaşındaki genç futbolcu Iddy Ouattara...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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