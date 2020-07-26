Fransız basını yeni gelişmeyi duyurdu! "Burak Yılmaz Türkiye'de..." - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Fransız basını yeni gelişmeyi duyurdu! " 'de..."

Fransız basını yeni gelişmeyi duyurdu! "Burak Yılmaz Türkiye'de..."

Fransız ekibi Lille ile anlaşma sağlayan , yeni sezonda Ligue 1'de mücadele edecek. Milli golcünün transferine ilişkin hocası Galtier'den bir açıklama daha gelirken, Fransız basını da yeni gelişmeleri duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'a veda eden 'ın yeni takımı Ligue 1 ekiplerinden Lille oldu. Milli golcü, Lille'le 2 yıllık anlaşma sağladı. Transferi, takımın teknik direktörü Christophe Galtier de doğrulamıştı. Tecrübeli hocadan bir açıklama daha geldi. ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuşan Galtier, "Burak'a cumaya kadar ülkedeki işlerini halletmesi için izin verdim" dedi.

Tecrübeli golcünün gelecek hafta Fransa'da olması beklenirken, Fransız basınından L'Equipe, yıldız ismin 'de sağlık kontrolünden geçtiği bilgisini de paylaştı.

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Öte yandan daha önce Renato Sanches, Jonathan Ikone ve Jonathan Bama'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Lille'de bir vakaya daha rastlandı. Fransız basınındaki haberlere göre bu isim geçtiğimiz günlerde kulüple profesyonel sözleşme yapan 18 yaşındaki genç futbolcu Iddy Ouattara...

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