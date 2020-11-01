Lille 1-1 Lyon | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 9. haftasında Lille ile Olympique Lyon, Pierre Mauroy Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahbibi takım, mücadelenin 22. dakikasında Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan Bamba'nın attığı şık golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, karşılaşmanın 41. dakikasında bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, YUSUF 67'DE GİRDİ

Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 67. dakikada oyuna dahil oldu. Olympique Lyon forması giyen Cenk Özkacar ise karşılaşmada süre almadı.

MARCELO KIZARDI

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Lyon'un Brezilyalı stoperi Marcelo zorlu mücadelede gördüğü kırmızı kart sonucunda oyun dışında kaldı.