Bitshiabu 3 yıllığına Paris Saint-Germain'de! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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3 yıllığına Saint-Germain'de!

Bitshiabu 3 yıllığına Paris Saint-Germain'de!

Dünya'nın önde gelen futbol liglerinde transfer harekatı hızlanmış durumda. Bu liglerden olan 1'de de an itibarıyla lider konumda bulunan Saint-Germain 15 yaşındaki genç bir ismi kadrosuna kattı.

1'in güçlü ekiplerinden Saint-Germain U17 takımında top koşturan Kongo asıllı Fransız savunmacı El Chadaille ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2005 doğumlu olan genç oyuncu 1.95 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

  1. 27.07.2020
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