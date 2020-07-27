Lille'den Renato Sanches için yapılan 70 milyon euroluk teklife ret!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in başkanı Gerard Lopez, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten kadrolarına kattıkları Renato Sanches için gelen 70 milyon euroluk transfer teklifini reddettiğini açıkladı.

"SANCHES'İ TAKIMDA TUTACAĞIZ"

Lille Başkanı yaptığı açıklamada; "Renato Sanches için 70 milyon avronun üzerinde teklif aldık. Yine de onu takımda tutacağız. Rekabet tutkumuz finansal durumun önünde geliyor. Kulüp olarak büyümeye devam etmek istiyoruz. Fransa Ligi'nde PSG dışında kaç kulüp 70 milyon civarında bir teklifi reddebilir?" dedi.

2019 yazında 20 milyon euro bedelle Bayern Münih'ten transfer edilen 23 yaşındaki Portekizli orta saha, geride kalan sezonda Lille formasıyla 33 maça çıkıp, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.