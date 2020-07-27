Lille'den Renato Sanches için yapılan 70 milyon euroluk teklife ret! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Lille'den için yapılan 70 milyon euroluk teklife ret!

Lille'den Renato Sanches için yapılan 70 milyon euroluk teklife ret!

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Kulübü, Portekizli yıldızı için gelen 70 milyon euroluk teklifini reddetti. Fransız kulübünün başkanı , "Renato'yu takımda tutacağız. Rekabet tutkumuz finansal durumun önünde geliyor. Kulüp olarak büyümeye devam etmek istiyoruz" dedi.

Ligue 1 ekibi Lille'in başkanı , geçtiğimiz sezon 'ten kadrolarına kattıkları için gelen 70 milyon euroluk teklifini reddettiğini açıkladı.

"SANCHES'İ TAKIMDA TUTACAĞIZ"
Lille Başkanı yaptığı açıklamada; "Renato Sanches için 70 milyon avronun üzerinde teklif aldık. Yine de onu takımda tutacağız. Rekabet tutkumuz finansal durumun önünde geliyor. Kulüp olarak büyümeye devam etmek istiyoruz. Fransa Ligi'nde dışında kaç kulüp 70 milyon civarında bir teklifi reddebilir?" dedi.

2019 yazında 20 milyon euro bedelle Bayern Münih'ten transfer edilen 23 yaşındaki Portekizli orta saha, geride kalan sezonda Lille formasıyla 33 maça çıkıp, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 27.07.2020
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