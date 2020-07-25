PSG'de Mbappe şoku! Sakatlığı ciddi
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), St. Etienne ile oynanan kupa maçında ayak bileğinden sakatlanarak oyunu terk eden Kylian Mbappe'nin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin ayak bileği sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mbappe'nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi.
Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe'nin sağlık durumunun, 3 gün içinde netleşeceği de ifade edildi.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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