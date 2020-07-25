PSG'de Mbappe şoku! Sakatlığı ciddi - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de Mbappe şoku! Sakatlığı ciddi

PSG'de Mbappe şoku! Sakatlığı ciddi

Ligue 1 takımlarından Saint-Germain (), St. Etienne ile oynanan kupa maçında ayak bileğinden sakatlanarak oyunu terk eden 'nin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), forvet oyuncusu 'nin sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mbappe'nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe'nin sağlık durumunun, 3 gün içinde netleşeceği de ifade edildi.

  1. 25.07.2020
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