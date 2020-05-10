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10 Mayıs 2020, Pazar
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Merih Demiral’a Lyon kancası

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fransız devi , alternatifli bir liste hazırladı. L'Equipe'in haberine göre; Lyon, stoper pozisyonu için 'da 'ta oynayan milli futbolcumuz 'ı da listesine dahil etti.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fransız devi , alternatifli bir liste hazırladı. L'Equipe'in haberine göre; Lyon, stoper pozisyonu için 'da 'ta oynayan milli futbolcumuz 'ı da listesine dahil etti. Juventus'ta ilk 11 oynamaya başlayan Merih, talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi Merih Demiral için umut ışığı oldu.
  1. 10.5.2020
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