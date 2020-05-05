Yusuf Yazıcı açıkladı! "Fransa Ligi’nin iptali..." - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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açıkladı! " Ligi’nin iptali..."

Yusuf Yazıcı açıkladı! "Fransa Ligi’nin iptali..."

Son dakika corona virüsü haberleri... Lig 1'de Lille forması giyen , ligin iptalinden ’nin ertelenmesine, fiziksel durumundan corona virüsünün ekonomik etkisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yazıcı, “Fransa Ligi’nin iptali sürpriz oldu” ifadelerini kullandı. İşte Yusuf Yazıcı'nın tüm açıklamaları...

Mlli oyuncu Yazıcı, " oynamayı çok özledim. Her şey inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. 'nın ertelenmesi ise hem bizim, hme takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımız dönmüş olacak. Bizim için çok büyük avantaj" dedi.

"TRABZON'DA ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM, FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

Sakatlık sürecini atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini söyleyen Yazıcı, "Şu anda gayet iyiyim. Operasyonun üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. Bildiğiniz gibi operasyon ve sonrasındaki 2 ayı Roma'da geçirdim. Profesör Mariani ve ekibinin gözetiminde çalıştık. Sonra İtalya'da corona virüsü tehlikesi başlayınca çalışmalarıma Belek'te devam ettim. Düzenlemeler dolayısıyla orası da kapatılınca 'a döndüm, şu anda burada devam ediyorum çalışmalarıma. Fiziksel olarak gayet iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Ligin iptal olması dolayısıyla da önümde 3 aylık bir hazırlık dönemi daha oluştu. Onu da en iyi şekilde değerlendirmek için planlamamızı yaptık. Ama öncelik salgının son bulması. Buradan da bu dönemde canla başla mücadele eden tüm sağlık personelimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlara minnettarız. Bir insanın hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan insanlara ne kadar teşekkür etsek az" diye konuştu.

"FRANSA LİGİ'NİN İPTALİ SÜRPRİZ OLDU"

Liglerin iptali öncesinde 'ya gidip takımla çalışma planları yaptığını dile getiren milli oyuncu, "Genel kanı, Avrupa'da liglerin temmuz ayında bitirilmesiydi. Hatta 'da takımlar kontrollü bir şekilde antrenmanlara da başlamıştı. Sonra Hollanda'dan liglerin iptal olduğuna dair haber geldi, arkasından da Fransa. Bizim için sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bundan birkaç gün evvel sportif direktörümüzle Fransa'ya dönüş, antrenmanlara başlama planlamasını konuşmuştuk. Futbol çok büyük bir endüstri. Oyuncu kontratları var, yayın gelirleri konusu var, stat gelirleri konusu var. Futbol birçok sektörü de besleyen bir spor. Ama bunların hepsinin üzerinde bir konu var ki o da insan sağlığı. İnsan sağlığının olduğu yerde diğer tüm konular önemsiz kalır. Federasyonların bu kararları verirken tüm noktaları göz önünde bulundurduğuna inanıyorum. Fransa Başbakanı'nın konuşmasında bir detay var, diyor ki: 'İnsanlar bireysel olarak sağlık amaçlı spor yapabilir ama şu anki tablo eylül ayına kadar temaslı sporların yapılamayacağı şeklinde.' Bizim, bilimin gösterdiği yola ve önerilerine itibar etmemiz gerekiyor. Bu beraberinde farklı planlamaları da getirecek. Ligin nasıl tescil edileceği, şampiyon ve düşen takımlar, kupalara katılacak takımlar konularının ilerleyen günlerde netliğe kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜMLE MADDİ KONULARI KONUŞMADIK"

Corona virüsü nedeniyle kulüplerin ekonomik zorluklar yaşamasından sonra gündeme gelen maaş indirimi hakkında da şunları söyledi: "Biz maddi konuları hiç konuşmadık. Önceliğimiz sağlıklı bir şekilde futbolun oynanacağı bir ortama kavuşmak. Onun dışındaki tüm konular teknik konulardır ve benim için çok önemli değildir."

"EURO 2020'NİN ERTELENMESİ TAKIMIMIZ İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Corona virüsü nedeniyle 'nin 1 yıl ertelenmesini de değerlendiren yıldız oyuncu, "Futbol oynamayı çok özledim. Bu yazı en güzel şekilde geçirdikten sonra salgın da inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi hem kişisel olarak benim için, hem de takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımızın tamamı dönmüş olacak. Bu da bizim için çok büyük avantaj" açıklamasında bulundu.

  1. 05.05.2020
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