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Yusuf Yazıcı'nın Abdülkadir hayali! "Belki de Barcelona'da ..."
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'e övgüler yağdıran milli yıldız, bir gün Barcelona'da birlikte oynayabileceklerini söyledi. İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 18:37
Güncelleme: 04.05.2020 18:39
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Ülkemizi Fransa'da gururla temsil eden Yusuf Yazıcı, Radyospor'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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İsmi Barcelona ile anılan Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ün 3-4 yıl içinde İspanyol devine gidebileceğini söyleyen milli yıldız, Abdülkadir'le birlikte Barça'da oynamanın hayallerini kuruyor...
İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları:
"BELKİ DE TAKIM ARKADAŞI OLURUZ"
Abdülkadir'in hayali hiç uzak değil. Çok yetenekli bir oyuncu. Onunla sürekli konuşuyoruz. Bence fazla değil 3-4 yıl içerisinde Barcelona'da oynayabilir. Belki de takım arkadaşı oluruz bu işler hiç belli olmaz.
"LIGUE 1'İN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU KARAR"
Şu anda Trabzon'dayım. Her şey yolunda. Az kaldı. Umarım bu süreci atlatacağız. Benim için Ligue 1'in iptal kararı sürpriz oldu. Aslında geri dönecektim ancak iptal kararından sonra burada kaldım. Ben bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum çünkü orada işler rayından çıktı.
"İTİRAZIMIZ VAR"
Bizim burada haklı bir itirazımız var. 3. sıradaki takımla aramızda 1 puan fark vardı. Eğer 3. olsak Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacaktık. Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır.