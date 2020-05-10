Cesc Fabregas'tan Ligue 1'in tescil edilmesine tepki - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 "Tescil kararının erken olduğunu düşünüyorum"

'tan Ligue 1'in tescil edilmesine tepki

Cesc Fabregas'tan Ligue 1'in tescil edilmesine tepki

Monaco forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu , Ligue 1'in corona virüsü salgını sonrası askıya alındıktan sonra tescil edilmesine tepki gösterdi.

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan Ligue 1 ve Ligue 2'de 2019-20 sezonu geçtiğimiz günlerde alınan kararla sona erdirilmiş ve ligler tescil edilmişti.

Ligin bitimine 10 maç kala en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde bulunan Saint-Germain şampiyon ilan edilirken; Amiens ve Toulouse, Ligue 1'e veda etmişti.

Avrupa'nın diğer büyük liglerinde ise durum daha farklı. , 16 Mayıs'ta yeniden başlamaya hazırlanırken; , İtalya Serie A ve 'da sezonun tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen , Fransa'daki bu kararın çok erken alındığını düşünüyor.

beIN Sports'a konuşan Fabregas "Böyle büyük bir kararı neden aldıklarını anlayabiliyorum ama bu karar üzerinde daha çok tartışabilirlerdi. Bence diğer bütün ligler devam etmek için çalışırken, erken bir karar alındığını düşünüyorum. Her ne olursa olsun insanların sağlığı her şeyden çok daha önemli. Bu dönemde bize söylenenleri yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Cesc Fabregas'ın forma giydiği Monaco sezonu, Avrupa kupaları potasının 9 puan gerisinde dokuzuncu sırada tamamladı.

  1. 10.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cesc Fabregas'tan Ligue 1'in tescil edilmesine tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA