Cesc Fabregas'tan Ligue 1'in tescil edilmesine tepki
Monaco forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Ligue 1'in corona virüsü salgını sonrası askıya alındıktan sonra tescil edilmesine tepki gösterdi.
Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de 2019-20 sezonu geçtiğimiz günlerde alınan kararla sona erdirilmiş ve ligler tescil edilmişti.
Ligin bitimine 10 maç kala en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde bulunan Paris Saint-Germain şampiyon ilan edilirken; Amiens ve Toulouse, Ligue 1'e veda etmişti.
Avrupa'nın diğer büyük liglerinde ise durum daha farklı. Almanya Bundesliga, 16 Mayıs'ta yeniden başlamaya hazırlanırken; İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'da sezonun tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, Fransa'daki bu kararın çok erken alındığını düşünüyor.
beIN Sports'a konuşan Fabregas "Böyle büyük bir kararı neden aldıklarını anlayabiliyorum ama bu karar üzerinde daha çok tartışabilirlerdi. Bence diğer bütün ligler devam etmek için çalışırken, erken bir karar alındığını düşünüyorum. Her ne olursa olsun insanların sağlığı her şeyden çok daha önemli. Bu dönemde bize söylenenleri yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Cesc Fabregas'ın forma giydiği Monaco sezonu, Avrupa kupaları potasının 9 puan gerisinde dokuzuncu sırada tamamladı.
- 10.05.2020
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