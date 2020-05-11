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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’den jest

Kylian Mbappe’den jest

'da gol kralı ilan edilen 'nın yıldızı , Monaco'da forma giyen Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirterek, "Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

'da gol kralı ilan edilen 'nın yıldızı , Monaco'da forma giyen Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirterek, "Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" dedi. İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle krallık Mbappe'ye verilmişti.
  1. 11.5.2020
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