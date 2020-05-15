Montpellier'den 42 yaşındaki Hilton'a yeni sözleşme
Fransa Ligue 1'de Montpellier forması giyen 42 yaşındaki futbolcu Vitorino Hilton'un sözleşemesi 1 yıl uzatıldı. 10 yıldır Montpellier forması giyen tecrübeli futbolcu bu sezon 28 karşılaşmada görev yapmıştı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, 42 yaşındaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sözleşmesini yeniledi.
Montpellier Kulübü, takım kaptanı Brezilyalı Hilton'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
?? La prolongation préférée de ton club préféré ??— MHSC (@MontpellierHSC) May 15, 2020
?? Vitorino Hilton « C'est la plus belle »
?? https://t.co/MbJ446YSKP pic.twitter.com/kGzVhPYEUX
Kariyerine 1996'da Brezilya'nın Chapecoense takımında başlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadıktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuştu.
Hilton, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1 sezonunda takımıyla 28 maça çıkmıştı.
- 15.05.2020
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Montpellier'den 42 yaşındaki Hilton'a yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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