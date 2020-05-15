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15 Mayıs 2020, Cuma
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Montpellier'den 42 yaşındaki Hilton'a yeni sözleşme

Montpellier'den 42 yaşındaki Hilton'a yeni sözleşme

Ligue 1'de Montpellier forması giyen 42 yaşındaki futbolcu 'un sözleşemesi 1 yıl uzatıldı. 10 yıldır Montpellier forması giyen tecrübeli futbolcu bu sezon 28 karşılaşmada görev yapmıştı.

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, 42 yaşındaki savunma oyuncusu 'un sözleşmesini yeniledi.

Montpellier Kulübü, takım kaptanı Brezilyalı Hilton'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 1996'da Brezilya'nın takımında başlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadıktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuştu.

Hilton, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1 sezonunda takımıyla 28 maça çıkmıştı.

  1. 15.05.2020
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