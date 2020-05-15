UEFA Başkanı Ceferin'den Fransa'ya eleştiri!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransa'da corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin tescil edilmesi kararını değerlendirdi. Yapılan hamlenin erken olduğunu söyleyen Başkan Ceferin, maçların oynayabileceğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1'in corona virüsü sebebiyle ertelenmesinden sonra tescillenerek Paris Saint-Germain'in şampiyon ilan edilmesi kararını doğru bulmadığını açıkladı.
beIN Sports'a konuşan Başkan Ceferin, "Bizim için önemli olan şampiyonun, ikincinin, üçüncünün ve dördüncünün hangi takımlar olduğunu bilmek. Bunun dışında bence Fransa için erken alınmış bir karardı ve ideal olan bu değildi. Birkaç lig dışında maçlar oynanabilir. Ancak biz karara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Tescil kararı ile Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamayan Lyon'da başkan Jean Michel Aulas, hukuki yollarını kullanacaklarını açıklamıştı.
- 15.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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