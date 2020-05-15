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15 Mayıs 2020, Cuma
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Başkanı Ceferin'den 'ya eleştiri!

UEFA Başkanı Ceferin'den Fransa'ya eleştiri!

Başkanı , 'da corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin tescil edilmesi kararını değerlendirdi. Yapılan hamlenin erken olduğunu söyleyen Başkan Ceferin, maçların oynayabileceğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Başkanı , geçtiğimiz günlerde Ligue 1'in corona virüsü sebebiyle ertelenmesinden sonra tescillenerek Saint-Germain'in şampiyon ilan edilmesi kararını doğru bulmadığını açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Başkan Ceferin, "Bizim için önemli olan şampiyonun, ikincinin, üçüncünün ve dördüncünün hangi takımlar olduğunu bilmek. Bunun dışında bence Fransa için erken alınmış bir karardı ve ideal olan bu değildi. Birkaç lig dışında maçlar oynanabilir. Ancak biz karara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tescil kararı ile Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamayan Lyon'da başkan Jean Michel Aulas, hukuki yollarını kullanacaklarını açıklamıştı.

  1. 15.05.2020
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