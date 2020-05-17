Neymar'dan acı itiraf! "Endişeliyim" - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Neymar'dan acı itiraf! "Endişeliyim"

'dan acı itiraf! "Endişeliyim"

Neymar'dan acı itiraf! "Endişeliyim"

Fransız ekibi Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , corona virüsü nedeniyle futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.

Fransız ekibi Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.

Neymar, internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.

Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Maç eksikliğimi telafi etmek için normalden daha fazla antrenman yapıyorum." yorumunu yaptı.

Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor. Oynamayı, rekabeti ve takım arkadaşlarımı gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.

'da corona virüsü salgını nedeniyle sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan PSG şampiyon ilan edilmişti.


  1. 17.05.2020
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