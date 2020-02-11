Mbappe'den şaşırtan görüntü! 'Sahte gülümsemesi' ortaya çıktı
Fransız devi Paris Saint Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe'den şaşırtan tavır... Fransız golcünün hayranlarıyla fotoğraf çekildiği esnada 'sahte gülümsemeye' imza attığı ortaya çıkınca olay oldu! İşte o görüntüler.
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