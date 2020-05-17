Cisse 100’ü çok istiyor! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Cisse 100’ü çok istiyor!

Cisse 100’ü çok istiyor!

iki sene önce nokta koyan Fransız forvet , 'nde ulaşmak için futbola geri dönmek istediğini açıklamıştı. Teklif gelmesi halinde bedava oynayacağını duyuran 39 yaşındaki yıldız, kilo verme çalışmalarına başladı.

iki sene önce nokta koyan Fransız forvet , 'nde ulaşmak için futbola geri dönmek istediğini açıklamıştı. Teklif gelmesi halinde bedava oynayacağını duyuran 39 yaşındaki yıldız, kilo verme çalışmalarına başladı. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen Cisse, Auxerre ve Marsilya formalarıyla 209 maçta 96 kez ağları sarsmıştı.
  1. 17.5.2020
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