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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Aslan’a yeni çalım

Aslan’a yeni çalım

’ı ’ın elinden kapan Alanyasporlu Bakasetas’ı da renklerine katmak için devreye girdi.

Yeni sezon öncesi transferde işi sıkı tutan , ile aynı isimler için temaslarını sürdürüyor. Daha önce Sivassporlu 'ı Galatasaray'ın elinden alan sarı- lacivertliler, bu kez de Anastosios Bakasetas için harekete geçti. Sarıkırmızılıların da ısrarcı olduğu Yunan 10 numaraya kanca atan Kanarya'nın transferde somut adımlar attığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuya karşılık 1 milyon euro ve iki oyuncusunu takasta gözden çıkardığı öğrenildi. pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da oynayan yıldız futbolcu, 'nın da formasını giyiyor.
  1. 22.7.2020
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