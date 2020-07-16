Moussa Wague el yaktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Moussa Wague el yaktı

el yaktı

Moussa Wague el yaktı

, 'nin de radarında olan 'nin bonservis bedelini 9 milyon euro olarak belirledi.

, 'nin de radarında olan 'nin bonservis bedelini 9 milyon euro olarak belirledi. İspanyol basını, Senegalli sağ bek için West Ham ve Olimpik Marsilya'nın da teklif yaptığını duyururken, Barcelona'nın kiralama seçeneğinden öne satış üzerinde durduğunu aktarıldı. Sezonu Nice'te kiralık geçiren Wague, Ligue 1'de beklenenden uzak kalmıştı (5 maç+2 asist).
  1. 16.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Moussa Wague el yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA