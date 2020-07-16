Fener coştu

Gelecek sezon için "Şampiyonluk kadrosu" kurmaya kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı. Kanarya, Galatasaray ile yıllık 8 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi. Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.