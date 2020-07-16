Fener coştu
Gelecek sezon için "Şampiyonluk kadrosu" kurmaya kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı.
Gelecek sezon için "Şampiyonluk kadrosu" kurmaya kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı. Kanarya, Galatasaray ile yıllık 8 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi. Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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