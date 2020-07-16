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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Fener coştu

Fener coştu

Gelecek sezon için "Şampiyonluk kadrosu" kurmaya kararlı olan yönetimi, 'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ve 'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Kılınç için adeta taarruz başlattı.

Gelecek sezon için "Şampiyonluk kadrosu" kurmaya kararlı olan yönetimi, 'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ve 'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Kılınç için adeta taarruz başlattı. Kanarya, Galatasaray ile yıllık 8 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi. Başkan , Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.

  1. 16.7.2020
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