Kokoskov’a NBA’den tebrik

NBA Koçları Birliği, Fenerbahçe Beko ile anlaşan Igor Kokoskov için kutlama mesajı yayınladı. Sırp başantrenör için, "Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov'u tebrik ediyor, harika işler yapmaya devam etmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.