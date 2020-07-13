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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kokoskov’a ’den tebrik

Kokoskov’a NBA’den tebrik

, ile anlaşan için kutlama mesajı yayınladı.

, ile anlaşan için kutlama mesajı yayınladı. Sırp başantrenör için, "Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov'u tebrik ediyor, harika işler yapmaya devam etmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 13.7.2020
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