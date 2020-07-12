Sıradakı Barthel - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sıradakı Barthel

Sıradakı Barthel

Sıradakı Barthel

Beko transferde hız kesmiyor. , Ulanovas ve Hamilton'ın ardından transferini de açıklamaya hazırlanıyor.

Beko transferde hız kesmiyor. , Ulanovas ve Hamilton'ın ardından transferini de açıklamaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki Alman uzun forvet geçtiğimiz sezon Bayern'de 7.9 sayı, 3.9 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Fenerbahçe'nin Barthel'e 1.7 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir kontrat teklif ettiği belirtildi.
  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sıradakı Barthel haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA