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10 Temmuz 2020, Cuma
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Volkan da ’da

Volkan da PFDK’da

 yardımcı antrenörü de 'na sevk edildi.

yardımcı antrenörü de 'na sevk edildi. Demirel'in deplasmanda oynanan G.Birliği karşılaşmasında "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevkine karar verildiği açıklandı.

  1. 10.7.2020
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