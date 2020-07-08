Fenerbahçe'den yılın bombası! Stopere yıldız isim
Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertliler savunmadaki problemlerini bu bölgenin uzmanı isimlerden birini alarak çözmeyi planlıyor. Belçikalı stoperle prensipte anlaşmaya varıldı.
Kanarya'nın bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopmasındaki ana nedenlerden biri de savunmasında yaşadığı ve bir türlü çözemediği problemlerdi. Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın göbeğinde Simon Falette, Serdar Aziz, Jailson, Zanka, Luis Gustavo, Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Adil Rami forma giydi. Ancak bu isimlerden sezon boyunca doğru bir ikili çıkmadı. Bu da sarı-lacivertlileri yarışta çok zorladı ve haftalar öncesinden ümitlerinin tükenmesine sebep oldu.
ÜST DÜZEY BİR İSİM
Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasını yaparken stoper hattına gözü kapalı forma verilecek bir isim arıyor. Sarı-lacivertliler bu sebeple büyük bir tecrübeye gittiler. Sezon sonunda Tottenham ile kontratı sona erecek olan Jan Vertonghen ile görüşen Kanarya'nın prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Belçikalı stoper kariyeri boyunca üst düzey kulüplerde oynadı. Ajax altyapısından çıktıktan sonra 12.5 milyon euro'ya Tottenham'a transfer oldu. 8 sezondur da Premier Lig'de boy gösteriyor.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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