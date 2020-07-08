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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'den yılın bombası! Stopere yıldız isim

Fenerbahçe'den yılın bombası! Stopere yıldız isim

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertliler savunmadaki problemlerini bu bölgenin uzmanı isimlerden birini alarak çözmeyi planlıyor. Belçikalı stoperle prensipte anlaşmaya varıldı.

Kanarya'nın bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopmasındaki ana nedenlerden biri de savunmasında yaşadığı ve bir türlü çözemediği problemlerdi. 'de bu sezon savunmanın göbeğinde Simon Falette, , Jailson, Zanka, Luis Gustavo, , Sadık Çiftpınar, Adil Rami forma giydi. Ancak bu isimlerden sezon boyunca doğru bir ikili çıkmadı. Bu da sarı-lacivertlileri yarışta çok zorladı ve haftalar öncesinden ümitlerinin tükenmesine sebep oldu.

ÜST DÜZEY BİR İSİM
Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasını yaparken stoper hattına gözü kapalı forma verilecek bir isim arıyor. Sarı-lacivertliler bu sebeple büyük bir tecrübeye gittiler. Sezon sonunda Tottenham ile kontratı sona erecek olan Jan Vertonghen ile görüşen Kanarya'nın prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Belçikalı stoper kariyeri boyunca üst düzey kulüplerde oynadı. Ajax altyapısından çıktıktan sonra 12.5 milyon euro'ya Tottenham'a transfer oldu. 8 sezondur da 'de boy gösteriyor.



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