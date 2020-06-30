Mali kayıp büyük! Fenerbahçe... | Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Mali kayıp büyük! ...

Mali kayıp büyük! Fenerbahçe...

'de son dakika haberi... Dünyaca ünlü , sarı lacivertlilerle ilgili flaş bir gerçeği ortaya çıkarttı. Buna göre Süper Lig devinin corona virüsü (koronavirüs) süresince yaşadığı mali zararla beraber şu anki toplam borcu duyuruldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı mali zararla beraber borçları daha da katlanan 'ye dair , önemli bir haberi keleme aldı.

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe şu anda 370 milyon dolar (2.5 Milyar TL) borçlu durumda.

AVRUPA'DA SAYILI BORÇLU KULÜP
Öte yandan Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğu ifade edildi.

NANI, SKRTEL, RVP, VALBUENA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Nani, Martin Skrtel, Robin Van Persie, Valbuena gibi yıldızları kadrosuna katan sarı lacivertlilerin bu oyunculara verdiği yüksek maaşlar sonrasında daha da borçlandığı ifade edildi. Öte yandan gelen yıldızlarla beraber herhangi bir başarı elde edememesi, kulübü bataklığa sürükleyen bir diğer etmen oldu.

Futbol ekonomisti Tuğrul Aksar, konu ele ilgili Forbes'a yaptığı konuşmada, "Yeni gelir kaynakları, birşeyler üretmeden sorunları çözemiyor. Açıkçası bu mümkün değil. Nakit akışları yetersiz. Özkaynaklar kullanılmıyor. Borçlar, gelirlerden daha fazla" dedi.

EN KÖTÜ SENARYO: İFLAS!
Öte yandan Aksar, konuşmasının devamında "Kulüpler muhtemelen iflas edecekler ya da düşecekler." dedi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 12:02
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