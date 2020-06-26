Fenerbahçe Damian Kadzior'u gündemine aldı!
Bu sezon sağ kanattan istediği verimi alamayan Fenerbahçe yaz transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb forması giyen Damian Kadzior'u kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Yaz transfer dönemi öncesi takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçe sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Sar-lacivertliler, Polonyalı hücum oyuncusu Damian Kadzior'un peşine düştü.
Ajansspor'un derlediği 24 Sata sitesinde yer alan habere göre; Sarı-lacivertli takım, birkaç hafta önce Dinamo Zagreb kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Damian Kadzior'u istiyor.
Öte yandan, oyuncuya MLS ligi takımlarının da ilgisi olduğu, ancak Polonyalı oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.
Haberde, oyuncunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 2.4 milyon Euro olduğu, Dinamo Zagreb'in ise Polonyalı oyuncu için daha yüksek bir teklif beklediği bildirildi.
2018 yılında Górnik Zabrze'den Dinamo Zagreb'e 400 bin Euro'ya transfer olan Kadzior'u; bu sezon forma giydiği 33 maçta 13 gol ve 11 asist ile oynadı.
- 26.06.2020
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