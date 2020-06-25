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25 Haziran 2020, Perşembe
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Gustavo'da kriz! Menajeri 'a bunun için geldi

Gustavo'da kriz! Menajeri İstanbul'a bunun için geldi

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren 'de, Brezilyalı orta saha oyuncusu 'nun menajeri geçtiğimiz günlerde 'a gelmişti. Bu hamle, oyuncu hakkında transfer söylentileri çıkmasına neden olmuştu ancak gerçek sebep belli oldu.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve 'na yarı finalde veda eden , bir yandan gelecek sezonun planlamasını yaparken diğer taraftan da kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle futbolculardan maaşlarında indirim istenirken bundan hoşnut olmayanlar da var. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, 'dan yüzde 15 maaş indirimi istedi.

Brezilyalı yıldızın menajerinin bunun üzerine soluğu İstanbul'da aldığı ve oyuncu ile görüşme yaparak fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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  1. 25.06.2020
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