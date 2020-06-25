Gustavo'da kriz! Menajeri İstanbul'a bunun için geldi

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun planlamasını yaparken diğer taraftan da kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle futbolculardan maaşlarında indirim istenirken bundan hoşnut olmayanlar da var. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo'dan yüzde 15 maaş indirimi istedi.

Brezilyalı yıldızın menajerinin bunun üzerine soluğu İstanbul'da aldığı ve oyuncu ile görüşme yaparak fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.