Gustavo'da kriz! Menajeri İstanbul'a bunun için geldi
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Bu hamle, oyuncu hakkında transfer söylentileri çıkmasına neden olmuştu ancak gerçek sebep belli oldu.
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun planlamasını yaparken diğer taraftan da kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor.
Corona virüsü salgını nedeniyle futbolculardan maaşlarında indirim istenirken bundan hoşnut olmayanlar da var. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo'dan yüzde 15 maaş indirimi istedi.
Brezilyalı yıldızın menajerinin bunun üzerine soluğu İstanbul'da aldığı ve oyuncu ile görüşme yaparak fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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