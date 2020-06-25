Fenerbahçe, 2017 yılında 180 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye göndermişti. Sarı-lacivertli ekibin scoutları, yeni Eljif Elmas'ı buldu. İşte detaylar...
25 Haziran 2020 Perşembe 08:12
Güncelleme: 25.06.2020 08:12
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Bu sezon istikrarsız sonuçlar alarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
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Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, maliyeti düşük genç yetenekleri de mercek altına alıyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Eljif Elmas'ını buldu. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre bu isim, scout ekibinin uzun bir süredir takip ettiği ve "Yeni Elif Elmas olur" diyerek rapor sunduğu Omar Imeri.
Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan bu oyuncunun transferi için girişimde bulunulduğu öğrenildi.
20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Omar Imeri, Arnavutluk U21 takımında da forma giyiyor.
Kuzey Makedonya Ligi'nde Shkendija'da oynayan Omar Imeri potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.