Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Fenerbahçe, 2017 yılında 180 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye göndermişti. Sarı-lacivertli ekibin scoutları, yeni Eljif Elmas'ı buldu. İşte detaylar...

25 Haziran 2020 Perşembe 08:12 Güncelleme: 25.06.2020 08:12
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Bu sezon istikrarsız sonuçlar alarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, maliyeti düşük genç yetenekleri de mercek altına alıyor.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Eljif Elmas'ını buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Takvim'de yer alan habere göre bu isim, scout ekibinin uzun bir süredir takip ettiği ve "Yeni Elif Elmas olur" diyerek rapor sunduğu Omar Imeri.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan bu oyuncunun transferi için girişimde bulunulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Omar Imeri, Arnavutluk U21 takımında da forma giyiyor.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Kuzey Makedonya Ligi'nde Shkendija'da oynayan Omar Imeri potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

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