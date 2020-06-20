"Gerekli önlemleri aldık"

Pirşen, takımda kimsenin koronavirüs öncesine yönelik alacağının bulunmadığını belirterek, "Futbolculara 2 seçenek sunduk. FIFA ve TFF kriterlerine göre uzlaşmaya gitmek istedik. Bir tek Kruse ile böyle bir sorun yaşadık. Kruse'de genel bir mutsuzluk olduğunu da tahmin ediyoruz. FIFA kurallarında 2 aylık maaşını alamayan oyuncunun 15 gün içinde sözleşmesini fesih etme hakkı var ama içinde bulund uğumuz dönemde de FIFA'nın da tavsiyeleri var. Dün kendi içimizde de değerlendirme yaptık, gerekli önlemlerimizi aldık" dedi.