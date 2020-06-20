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20 Haziran 2020, Cumartesi
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"Gerekli önlemleri aldık"

"Gerekli önlemleri aldık"

Üyesi Alper Pirşen, diğer oyuncuların da fesih yoluna gitmemeleri için önlemleri aldıklarını açıkladı.

Pirşen, takımda kimsenin koronavirüs öncesine yönelik alacağının bulunmadığını belirterek, "Futbolculara 2 seçenek sunduk. ve kriterlerine göre uzlaşmaya gitmek istedik. Bir tek Kruse ile böyle bir sorun yaşadık. Kruse'de genel bir mutsuzluk olduğunu da tahmin ediyoruz. FIFA kurallarında 2 aylık maaşını alamayan oyuncunun 15 gün içinde sözleşmesini fesih etme hakkı var ama içinde bulund uğumuz dönemde de FIFA'nın da tavsiyeleri var. Dün kendi içimizde de değerlendirme yaptık, gerekli önlemlerimizi aldık" dedi.

  1. 20.6.2020
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