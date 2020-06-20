"Gerekli önlemleri aldık"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, diğer oyuncuların da fesih yoluna gitmemeleri için önlemleri aldıklarını açıkladı.
Pirşen, takımda kimsenin koronavirüs öncesine yönelik alacağının bulunmadığını belirterek, "Futbolculara 2 seçenek sunduk. FIFA ve TFF kriterlerine göre uzlaşmaya gitmek istedik. Bir tek Kruse ile böyle bir sorun yaşadık. Kruse'de genel bir mutsuzluk olduğunu da tahmin ediyoruz. FIFA kurallarında 2 aylık maaşını alamayan oyuncunun 15 gün içinde sözleşmesini fesih etme hakkı var ama içinde bulund uğumuz dönemde de FIFA'nın da tavsiyeleri var. Dün kendi içimizde de değerlendirme yaptık, gerekli önlemlerimizi aldık" dedi.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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