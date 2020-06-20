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20 Haziran 2020, Cumartesi
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'de 'Feda' dedi

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic 'Feda' dedi

'de Sırp koç , alacağını 2 milyon euro’ya düşürdü, takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı. Son kararı ailesi ile görüşüp verecek.

Beko'da başantrenör ile prensip anlaşmasına varıldı. Yönetim, Sırp koçun, ailesiyle de görüştükten sonra son kararını bildireceğini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta ülkesine giden Obra, geçtiğimiz günlerde 'a gelerek yönetimle masaya oturmuştu. Başkan ile dün bir araya gelen tecrübeli antrenör ile mutabakat sağlandığı bildirildi. planlaması ve alacağı ücret konusunda uzlaşan Zeljko'nun 3 milyon euro olan yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euro'ya 'evet' dediği belirtiliyor. Tecrübeli antrenör, 30 milyonluk takım bütçesinin de 20 milyona indirilmesini onayladı. Anlaşma sonrası ülkesine dönen Obra'nın ailesinin de fikrini aldıktan sonra resmi açıklama yapılacak.

ALİ KOÇ UĞURLADI

Anlaşma sonrası 'a giden Zeljko Obradovic'i havaalanında başkan Ali Koç uğurladı. Yumruk selamı yapan Koç'un özel uçak teklifini Sırp koç bileti olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Obra'nın yeni sezon öncesi İstanbul'a gelerek göreve başlaması bekleniyor. Zeljko transferi ülkesinden yönetecek.

GAYET OLUMLU GEÇTİ

Havaalanında A Spor'a kısa bir açıklama yapan Obradovic, görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini ifade etti. Açıklamaların ise prosedör gereği kulüp tarafından yapılacağını söyledi. Başkan Ali Koç da resmi imzalar atılmadan bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.

  1. 20.6.2020
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