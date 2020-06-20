Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic 'Feda' dedi
Fenerbahçe'de Sırp koç Zeljko Obradovic, alacağını 2 milyon euro’ya düşürdü, takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı. Son kararı ailesi ile görüşüp verecek.
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic ile prensip anlaşmasına varıldı. Yönetim, Sırp koçun, ailesiyle de görüştükten sonra son kararını bildireceğini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta ülkesine giden Obra, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturmuştu. Başkan Ali Koç ile dün bir araya gelen tecrübeli antrenör ile mutabakat sağlandığı bildirildi. Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda uzlaşan Zeljko'nun 3 milyon euro olan yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euro'ya 'evet' dediği belirtiliyor. Tecrübeli antrenör, 30 milyonluk takım bütçesinin de 20 milyona indirilmesini onayladı. Anlaşma sonrası ülkesine dönen Obra'nın ailesinin de fikrini aldıktan sonra resmi açıklama yapılacak.
ALİ KOÇ UĞURLADI
Anlaşma sonrası Sırbistan'a giden Zeljko Obradovic'i havaalanında başkan Ali Koç uğurladı. Yumruk selamı yapan Koç'un özel uçak teklifini Sırp koç bileti olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Obra'nın yeni sezon öncesi İstanbul'a gelerek göreve başlaması bekleniyor. Zeljko transferi ülkesinden yönetecek.
GAYET OLUMLU GEÇTİ
Havaalanında A Spor'a kısa bir açıklama yapan Obradovic, görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini ifade etti. Açıklamaların ise prosedör gereği kulüp tarafından yapılacağını söyledi. Başkan Ali Koç da resmi imzalar atılmadan bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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