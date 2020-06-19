Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin bu kararı alma sebebi merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takım resmi hesabından flaş ayrılığı 'Mesnetsiz' olarak nitelendirmişti. Alman futbolcu suskunluğunu bozdu ve fesih nedenini açıkladı.
19 Haziran 2020 Cuma 21:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, açıklamalarda bulundu. İşte Alman yıldızın sözleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
"ASLA UNUTMAYACAĞIM" Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derecede misafirperver olduğunu gördüm.
Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı.
Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım.
Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Istanbul Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim.