Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin bu kararı alma sebebi merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takım resmi hesabından flaş ayrılığı 'Mesnetsiz' olarak nitelendirmişti. Alman futbolcu suskunluğunu bozdu ve fesih nedenini açıkladı.
19 Haziran 2020 Cuma 21:54
Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, açıklamalarda bulundu. İşte Alman yıldızın sözleri...

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Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"
Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derecede misafirperver olduğunu gördüm.

Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı.

Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım.

Max Kruse suskunluğunu bozdu! İşte ayrılık nedeni

Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Istanbul Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim.

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