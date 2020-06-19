Max Kruse şoku
Son dönemdeki performansıyla eleştiri konusu olan Alman yıldız, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sarı-lacivertliler de her türlü girişimde bulunacağını duyurdu.
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçıran Max Kruse, geçtiğimiz salı günü de bıçak altına yatmıştı. Liglerin tekrar aşladığı dönemde apandisit ameliyatı olan Alman futbolcu ile ilgili dün de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp akşam saatlerinde resmi sitesinden 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kruse, kulübümüzle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir."
KONU YARGIYA TAŞINACAK
"Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." Max Kruse hakkındaki yargısal sürecin ne kadar zaman alacağı ise merak konusu.
F.BAHÇE'DE NE YAPTI?
F.Bahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak gelen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 23 karşılaşmaya çıktı. 7 gol, 8 asistlik performans sergileyen Alman oyuncu, toplam bin 873 dakika sahada kaldı.
- 19.6.2020
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