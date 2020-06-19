Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Manuel Pellegrini kimdir? Pellegrini hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtları... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Pellegrini kimdir?

'nin teknik direktör adayı kimdir? Pellegrini hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtları...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Manuel Pellegrini kimdir? Pellegrini hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtları...

Adı 'nin teknik direktör adayları arasında yer alan ve menajerinin sarı-lacivertli takımın teklifini doğrulaması ile gündeme oturan Şilili antrenör 'nin kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler, "Pellegrini kimdir?", "Pellegrini hangi takımları çalıştırdı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamın kariyeri...

'ın ayrılığından bu yana teknik direktör arayışı içerisinde olan , takımın başına geçici süreliğine 'ı getirmişti. Gelecek sezon için hoca arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Şilili teknik direktör 'nin menajeri yaptığı açıklama ile Fenerbahçe'nin ilgisini doğrularken, futbolseverler de 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının kariyerini merak ediyor.

MANUEL PELLEGRINI KİMDİR? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğü de yine aynı takımda teknik direktör olarak başlayan Şilili teknik adam, daha sonra , , Villarreal, , Malaga, ve gibi üst düzey takımlarda görev aldı. Şu anda kulüpsüz olan Pellegrini'nin antrenörlük kariyeri oldukça başarılı...

MENAJERİ FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Tecrübeli teknik adamın menajeri Jesus Martinez, Fenerbahçe'nin teklifiyle alakalı şunları söylemişti:

Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok.

  1. 19.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Manuel Pellegrini kimdir? Pellegrini hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA