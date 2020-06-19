Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Manuel Pellegrini kimdir? Pellegrini hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtları...
Adı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan ve menajerinin sarı-lacivertli takımın teklifini doğrulaması ile gündeme oturan Şilili antrenör Manuel Pellegrini'nin kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler, "Pellegrini kimdir?", "Pellegrini hangi takımları çalıştırdı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamın kariyeri...
Ersun Yanal'ın ayrılığından bu yana teknik direktör arayışı içerisinde olan Fenerbahçe, takımın başına geçici süreliğine Tahir Karapınar'ı getirmişti. Gelecek sezon için hoca arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin menajeri yaptığı açıklama ile Fenerbahçe'nin ilgisini doğrularken, futbolseverler de 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının kariyerini merak ediyor.
MANUEL PELLEGRINI KİMDİR? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğü de yine aynı takımda teknik direktör olarak başlayan Şilili teknik adam, daha sonra San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City ve West Ham United gibi üst düzey takımlarda görev aldı. Şu anda kulüpsüz olan Pellegrini'nin antrenörlük kariyeri oldukça başarılı...
MENAJERİ FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI
Tecrübeli teknik adamın menajeri Jesus Martinez, Fenerbahçe'nin teklifiyle alakalı şunları söylemişti:
Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok.
- 19.06.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Manuel Pellegrini kimdir? Pellegrini hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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