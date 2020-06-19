Yeniden Pellegrini
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen hoca arayışlarında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Uzun süre Bjelica'nın takımın başına geçeceği ileri sürülürken, Erol Bulut, Okan Buruk gibi hocaların da listede olduğu belirtilmişti. Kanarya'nın bu teknik adamlardan önce görüşme yaptığı Manuel Pellegrini konusunda yeniden masaya oturma kararı aldığı ifade edildi.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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