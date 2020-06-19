Yeniden Pellegrini - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yeniden Pellegrini

Yeniden Pellegrini

Yeniden Pellegrini

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen hoca arayışlarında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Uzun süre Bjelica'nın takımın başına geçeceği ileri sürülürken, , gibi hocaların da listede olduğu belirtilmişti. Kanarya'nın bu teknik adamlardan önce görüşme yaptığı konusunda yeniden masaya oturma kararı aldığı ifade edildi.

F.Bahçe'de yılan hikayesine dönen hoca arayışlarında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Uzun süre Bjelica'nın takımın başına geçeceği ileri sürülürken, , gibi hocaların da listede olduğu belirtilmişti. Kanarya'nın bu teknik adamlardan önce görüşme yaptığı konusunda yeniden masaya oturma kararı aldığı ifade edildi. Boşta olan 66 yaşındaki hocayla telefonla görüşecek olan sarı- lacivertlilerin deneyimli teknik adamın 'a gelmesi için çalışmalara başlayacağı iddia edildi. Bu arada Pellegrini'nin menajeri, dün yaptığı açıklamada , ve 'dan teklifler aldıklarını ifade etti.
  1. 19.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeniden Pellegrini haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA