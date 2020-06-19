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19 Haziran 2020, Cuma
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Tüm takımdan özür diledi

Tüm takımdan özür diledi

ile oynanan yarı final rövanş maçında oyundan çıkarılmasına tepki gösteren , takım arkadaşlarından özür diledi.

ile oynanan yarı final rövanş maçında oyundan çıkarılmasına tepki gösteren , takım arkadaşlarından özür diledi. Karşılaşmanın heyecanı nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını belirten Deniz, "Tepkim abartılıydı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Benim tek amacım 'nin başarısı. Kimseyi kırmak istemedim" dedi.
  1. 19.6.2020
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