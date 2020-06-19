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19 Haziran 2020, Cuma
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Bu taraftar sizi bırakmaz

Bu taraftar sizi bırakmaz

'nin emanetçi hocası , sezonun kalanı için oyuncularından ellerinden geleni yapmalarını istedi. Sarılacivertli hoca "7'de 7 yapıp bu sezon yaşattığımız hayal kırıklığını bir nebze olsa taraftarımıza unutturabiliriz" dedi.

F.Bahçe'nin emanetçi hocası , sezonun kalanı için oyuncularından ellerinden geleni yapmalarını istedi. Sarılacivertli hoca "7'de 7 yapıp bu sezon yaşattığımız hayal kırıklığını bir nebze olsa taraftarımıza unutturabiliriz. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurursak ligi daha üst sıralarda bitirme şansımız var. Bu taraftar sizi kaloy kolay yalnız bırakmaz. İnanıyorum ki tribünde olmasalar da bize sonuna kadar destek vereceklerdir" dedi.
  1. 19.6.2020
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