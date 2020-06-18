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18 Haziran 2020, Perşembe
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'dan resmi açıklama geldi! ...

Sergei Rebrov'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

'de son dakika teknik direktör haberi... Kısa süre önce adı sarı lacivertlilerle anılan Ukraynalı Teknik Direktör, yaptığı açıklamada Türkiye'de kariyerine devam edip etmeyeceğine dair sorulan soruyu yanıtladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezon sonunda teknik direktör olarak takımın başına getireceği iddia edilen Ukraynalı , konu ile ilgili konuştu.

Genç antrenör, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de herkes hakkında söylentiler çıkabilir. Geçen yıl örneğin, Ukraynalı antrenörler ve oyuncular hakkında bir çok söylenti vardı. Bunlar Türkiye için normal. Bir futbolcu ve ya antrenör bir yerde parlarsa, Türkiye'den onunla ilgilenilmemesi garip olur. Evet, bunlar sadece söylenti. Fenerbahçe ile görüşmem yok." dedi.

Sergei Rebrov, şimdiye dek Dinamo Kiev, al Ahli ve Ferencvárosi takımlarını çalıştırmıştı.

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 12:28
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