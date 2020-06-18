Sergei Rebrov'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sezon sonunda teknik direktör olarak takımın başına getireceği iddia edilen Ukraynalı Sergei Rebrov, konu ile ilgili konuştu.

Genç antrenör, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de herkes hakkında söylentiler çıkabilir. Geçen yıl örneğin, Ukraynalı antrenörler ve oyuncular hakkında bir çok söylenti vardı. Bunlar Türkiye için normal. Bir futbolcu ve ya antrenör bir yerde parlarsa, Türkiye'den onunla ilgilenilmemesi garip olur. Evet, bunlar sadece söylenti. Fenerbahçe ile görüşmem yok." dedi.

Sergei Rebrov, şimdiye dek Dinamo Kiev, al Ahli ve Ferencvárosi takımlarını çalıştırmıştı.