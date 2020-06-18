Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez, Fenerbahçe ve Roma'nın gündemindeydi. Yıldız oyuncu transfer tercihini yaptı ve artık İngiliz ekibinin formasını giymek istemiyor. İşte nedeni...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Haziran 2020 Perşembe 10:26
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Corona virüsü arasının ardından Avrupa'nın majör ligleri bir bir başlıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig de dün itibarıyla start aldı.
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Ligde 48 puanla 4. sırada bulunan Chelsea ise iç transferde yoğun günler geçiriyor.
İngiliz ekibiyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez, Fenerbahçe ve Roma başta olmak üzere birkaç kulübün transfer listesine girmişti.
Barcelona altyapısından yetişen deneyimli futbolcu, transfer seçimini yaptı.
İngiliz basınında The Athletic'te yer alan habere göre Pedro, İtalya Serie A devi Roma ile anlaşmaya vardı.