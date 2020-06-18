Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez, Fenerbahçe ve Roma'nın gündemindeydi. Yıldız oyuncu transfer tercihini yaptı ve artık İngiliz ekibinin formasını giymek istemiyor. İşte nedeni...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

18 Haziran 2020 Perşembe 10:26
Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

Corona virüsü arasının ardından Avrupa'nın majör ligleri bir bir başlıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig de dün itibarıyla start aldı.

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Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

Ligde 48 puanla 4. sırada bulunan Chelsea ise iç transferde yoğun günler geçiriyor.

Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

İngiliz ekibiyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez, Fenerbahçe ve Roma başta olmak üzere birkaç kulübün transfer listesine girmişti.

Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

Barcelona altyapısından yetişen deneyimli futbolcu, transfer seçimini yaptı.

Pedro Rodriguez seçimini yaptı! Fenerbahçe...

İngiliz basınında The Athletic'te yer alan habere göre Pedro, İtalya Serie A devi Roma ile anlaşmaya vardı.

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