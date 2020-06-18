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18 Haziran 2020, Perşembe
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'nin istediği için flaş iddia! 'Resmi imzayı attı'

Fenerbahçe'nin istediği Carlos Eduardo için flaş iddia! 'Resmi imzayı attı'

'de son dakika haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Max Kruse'yi göndermeyi planlayan sarı lacivertlilerin 10 numara pozisyonu için Al Hilal'ın Brezilyalısı Carlos Eduardo'yu kadrosuna katacağı belirtiliyordu. Arabistan basınındaki iddialara göre Eduardo, sürpriz bir şekilde resmi imzayı attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin gelecek sezon 10 numara pozisyonu için düşündüğü 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Arabistan basınındaki iddialara göre Brezilyalı futbolcu resmi imzayı attı bile.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Carlos Eduardo, Al Hilal ile sözleşmesini sezon sonuna kadar (2 ay) uzattı.

Buna göre Al Hilal kulüp yönetimi Brezilyalı futbolcu Carlos Eduardo ile sezon sonuna kadar el sıkıştı. Ancak bu sözleşme sezonun devamını içermiyor ve oyuncu, 2 ay sonra serbest kalacak.

LİG BİTİNCE FENERBAHÇE'YE Mİ?
Öte yandan son günlerde Fenerbahçe'nin Eduardo ile yaz transfer sezonu için prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilmişti.

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 14:57
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