Fenerbahçe'nin istediği Carlos Eduardo için flaş iddia! 'Resmi imzayı attı'

Fenerbahçe'nin gelecek sezon 10 numara pozisyonu için düşündüğü Carlos Eduardo'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Arabistan basınındaki iddialara göre Brezilyalı futbolcu resmi imzayı attı bile.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Carlos Eduardo, Al Hilal ile sözleşmesini sezon sonuna kadar (2 ay) uzattı.

Buna göre Al Hilal kulüp yönetimi Brezilyalı futbolcu Carlos Eduardo ile sezon sonuna kadar el sıkıştı. Ancak bu sözleşme sezonun devamını içermiyor ve oyuncu, 2 ay sonra serbest kalacak.

LİG BİTİNCE FENERBAHÇE'YE Mİ?

Öte yandan son günlerde Fenerbahçe'nin Eduardo ile yaz transfer sezonu için prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilmişti.