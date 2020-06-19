Nenad Bjelica Betis yolunda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Nenad Bjelica Betis yolunda

Betis yolunda

Nenad Bjelica Betis yolunda

Uzun süre ismi ile anılan için dün flaş bir iddia vardı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için 3 kez temas kurduğu Hırvat hocanın 'le görüştüğü ileri sürüldü.

Uzun süre ismi ile anılan için dün flaş bir iddia vardı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için 3 kez temas kurduğu Hırvat hocanın 'le görüştüğü ileri sürüldü. İspanyol basını, Bjelica'nın Betis'le anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Genç teknik adam da daha önce Betis'le iletişime geçtiğini doğrulayıp, "Zagreb'i çalıştırdığım dönemde benimle görüştüler" diye konuştu.
  1. 19.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nenad Bjelica Betis yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA