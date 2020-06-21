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21 Haziran 2020, Pazar
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’nin resimleri kaldırıldı

Max Kruse’nin resimleri kaldırıldı

, kulüple devam eden sözleşmesini tek taraflı fesheden 'nin mağazadaki görsellerini kaldırdı.

, kulüple devam eden sözleşmesini tek taraflı fesheden 'nin mağazadaki görsellerini kaldırdı. Golcü oyuncunun dev boyutlu resimleri vitrinlerden söküldü. Kruse alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sarı-lacivertli ekipten ayrılarak 'ya dönmüştü. Fenerbahçe haklarını ve nezdinde yargı yoluyla arayacak.

  1. 21.6.2020
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