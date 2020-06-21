Max Kruse’nin resimleri kaldırıldı

Fenerbahçe, kulüple devam eden sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'nin mağazadaki görsellerini kaldırdı. Golcü oyuncunun dev boyutlu resimleri vitrinlerden söküldü. Kruse alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Almanya'ya dönmüştü. Fenerbahçe haklarını FIFA ve UEFA nezdinde yargı yoluyla arayacak.