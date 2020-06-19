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19 Haziran 2020, Cuma
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Sakat ve cezalılar da can sıkıyor

Sakat ve cezalılar da can sıkıyor

maçını kaybedip iyice moral kaybeden 'de bir de kadro sıkıntısı baş gösteriyor. sınavı öncesi ve Ozan'ın kart cezası bulunuyor. Ayrıca 'in durumu da belirsizliğini koruyor.

maçını kaybedip iyice moral kaybeden 'de bir de kadro sıkıntısı baş gösteriyor. sınavı öncesi ve Ozan'ın kart cezası bulunuyor. Ayrıca 'in durumu da belirsizliğini koruyor. Bu şartlar teknik ekibi, düşündürüyor. Zaten bozuk olan moraller bir de kadro sıkıntısıyla iyice dip yapıyor.
  1. 19.6.2020
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