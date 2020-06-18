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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de müjde! Büyük ölçüde anlaşmaya varıldı

'de müjdesi!

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic müjdesi!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler dünyaca ünlü antrenörle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

'de yılan hikayesine dönen konusu mutlu sonla bitiyor...

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp koç ile yeniden anlaşmaya varmak üzere.

BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI
Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuşurken anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.

AVRUPA KUPASI KAZANMIŞTI

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sayısız başarılara imza atarken, 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı.

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 16:30
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