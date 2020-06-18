Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic müjdesi!
Fenerbahçe'de son dakika Zeljko Obradovic haberi... Sarı lacivertliler dünyaca ünlü antrenörle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Zeljko Obradovic konusu mutlu sonla bitiyor...
A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp koç ile yeniden anlaşmaya varmak üzere.
BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI
Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuşurken anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.
AVRUPA KUPASI KAZANMIŞTI
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sayısız başarılara imza atarken, 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 16:30
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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