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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Başkanı 'ya sevk edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Başkanı 'un "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak 'na () sevk edildiğini açıkladı.

Başkanı , 'de yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbo Disiplin Kurulu'na () sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 17.06.2020 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 17.06.2020
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